Üniversite personeline yönelik “Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi” gerçekleştirildi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kurum irtibat kişisi olarak Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa İnan'ın açılışını yaptığı ve yoğun ilginin olduğu eğitimlerde, katılımcılara Avukat Ayşenur Özdemir tarafından “Kişisel Veri Hukuku Farkındalık Eğitimi” ve Gülhan Coşkun tarafından “Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi” başlıklarıyla bilgiler sunuldu. Verileri işleyen ve paylaşan birimler olarak personelin teknik ve idari anlamda Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı gereği yerine getirmesi gereken yükümlülükler anlatıldı.

Soru- cevap şeklinde ilerleyen etkinliklerde, kurum olarak atılması gereken adımlar, yapılacak çalışmalar ele alınarak üniversite personeline düşen görevler ve dikkat edilmesi gereken konular değerlendirildi.