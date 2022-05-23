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Üniversite ZONSES'e ev sahipliği yaptı

Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen ZONSES Liseler Arası Müzik Yarışmasına ev sahipliği yaptı.


Etkinliğe, Vali Mustafa Tutulmaz, Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Rektörümüz İsmail Hakkı Özölçer, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, birçok öğrenci ve ailesi katılım sağladı.


Açılış Konuşmasını Belediye Başkan Alan'ın yaptığı etkinlikte birbirinden güzel şarkıların söylendi ve davetliler eğlenceli anlar yaşadı. Mehmet Çelikel Lisesi jüri tarafından yapılan yarışma sonunda birinci olarak 10 bin liralık para ödülüne hak kazandı.

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