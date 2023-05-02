Üniversitede çocuk hakları konuşuldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ‘Çocuk Hakları Perspektifinden Etkili Uygulama Örnekleri' konulu çevrimiçi etkinlik düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü tarafından 25 Nisan'da ‘Çocuk Hakları Perspektifinden Etkili Uygulama Örnekleri' isimli etkinlik gerçekleştirildi.

Çevrimiçi yapılan etkinliğe, öğretim üyeleri Doç. Dr. Sadiye Keleş, Doç. Dr. Muhammet Özdemir, Doç. Dr. Nuran Başoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Olcay Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Mine Kır Yiğit, Dr. Öğr. Üyesi Berna Sicim Sevim, Dr. Öğr. Üyesi Şule Kösem, Dr. Bengisu Kaya Özgül ve çok sayıda öğretmen adayı katıldı.

Moderatörlüğünü Dr.Öğr. Üyesi Gizem Özer Özbal'ın yaptığı etkinlikte, Ereğli Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı mezunlarından öğretmen Buse Keser, çocuk hakları kapsamında düzenlediği etkinliklere ve sınıf içi çocuk merkezli uygulamalara yönelik örnekler sunarken, Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı mezunu, öğretmen Yaren Edizaslan çocuk haklarına yönelik sınıf içi bireysel uygulamalara dair kesitleri paylaştı.

ZBEÜ Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı yüksek lisans mezunu öğretmen Samet Terzi çocukların eğitim hakkı ile doğada olma hakkının nasıl bütünleştirilebileceğine dair örnekler sunarken, son katılımcı Sınıf öğretmeni Sonay Halıcı Arslan ise masal ile bütünleştirilmiş bir drama sürecinin aşamalarını farklı örnekler sunarak detaylandırdı.

Örneklerin ‘Zihnin Öğretmen Hali' ana fikriyle birlikte sunulduğu etkinlik teşekkürlerin ardından sona erdi.