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Üniversitelerarası 2. Lig Futsal heyecanı

Üniversiteler arası Futsal 2.

Lig müsabakaları Bülent Ecevit Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Farabi Kampüs Spor Salonu'nda devam ediyor... 5 Erkek ve 4 Kız takımının mücadele ettiği karşılaşmalarda gruplarını birinci olarak tamamlayan takımlar bir üst lige terfi edecek.


Türkiye Futbol Federasyonu Üniversiteler arası salon futbolu 2.Lig müsabakaları Zonguldak'ın ev sahipliği ile Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüs Spor Salonu'nda devam ediyor. Müsabakalara, Erkeklerde Ordu Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi


ve Kızlarda ise Gazi Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Ordu Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olmak üzere 9 takım yer alıyor. Bir birinden zorlu karşılşamaların sahne olduğu 2.Lig müsabakalarında takımlar bir üst lige terfi edilmenin mücadelesi veriyor. Lig usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonucunda gruplarını birinci olarak tamamlayan takımlar bir üst lige yükselecek. Karşılaşmaların sonunda ise dereceye giren takımlara kupa verilecek.

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