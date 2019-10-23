Üniversiteliler 67 Burda'da Play-Station turnuvasında buluştu

23-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Play Station FIFA 20 turnuvası ile Esas 67 Burda AVM, üniversiteli öğrencilere ‘hoş geldiniz' dedi. 10-20 Ekim tarihleri arasında danışma noktasından kayıtlarını yaptıran öğrenciler ilk günden turnuvanın keyfini çıkarttı. Zaman zaman kıyasıya çekişmelere sahne olan ve 5 gün sürecek olan ödüllü Play Station turnuvasında 1.'ye 1.000 TL, 2.'ye 750 TL, 3.'ye 500 TL ve 4.'ye 250 TL hediye edilecek.