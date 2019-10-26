Üniversiteliler okul boyadı

Zonguldak Alaplı İlçesinde bir grup üniversite öğrencisi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir İlköğretim Okulunun tamir, tadilat ve boya işlerini yaptı.

Bülent Ecevit Üniversite Alaplı Meslek Yüksek Okulu bir grup öğrenci, yürüttükleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Alaplı Sarıkadı Köyü İlköğretim Okulunun yenilenmesine karar verdi.

Öğrenciler , kendi harçlıklarından aldıkları boya ve malzemelerle Sarıkadı İlköğretim Okulunda, istinat duvarı ve okulun iç ve dış boyama işlerini yaptı. Kısa süre içinde okulda tadilat işlerini tamamlayan öğrenciler, minik öğrencilerin bahçede oyun alanları oluşturuldu.

BEÜ Özel Eğitim Bölümü Öğrencileri, okul boyama projesiyle eğitime destek olmayı amaçladıklarını söylediler.Öğrencilerden Selman Akkaş ise, projede olmaktan dolayı mutlu olduğunu aktararak şöyle konuştu:"Proje kapsamında 10 Öğrenci görev aldı.Sarıkadı İlköğretim okulunun görsel ve ruhsal açıdan ise çevresinin düzenlenmesi için 10 öğrenci kendi harçlıklarımızdan aldıkları malzemelerle İlköğretim okulunda tadilat ve boya yapmışlardır. Ayrıca okulun çevresine istinat duvarı ve okulun merdivenlerini onararak iç ve dış boyasını yaptık. Ayrıca kullanılmayan eşyaları yeniden düzenleyerek farklı işler için kullanılmasını sağladık. Tüm bunları yaparken minik öğrencilerimiz ile birlikte yaptık. Çok zevkli ve faydalı bir çalışma okuldu.Bizde destek veren başta Okul Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik'e çok teşekkür ediyoruz."