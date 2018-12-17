Ünlü Ressam Ziya Büyük unutulmayan eserlerini sergiledi

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde ünlü Ressam Ziya Büyük'ün “Unutulmayanlar” adını verdiği ve 26 eserden oluşan resim sergisi açıldı.

Kdz. Ereğli Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde Hayırsever İşadamı Akın Tatoğlu'nun katkılarıyla Zonguldaklı ünlü Ressam Ziya Büyük'ün “Unutulmayanlar” resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Dünyanın en büyük Kuran-ı Kerim'ini fırça ile tualine aktarmakla bilinen Zonguldaklı Ressam Ziya Büyük, unutulmayan 26 eserini sergiledi. Zonguldak ve Ereğli'nin manzaralarının çoğunlukta olduğu sergiye, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğ Amiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Kültür Merkezi bağışcısı iş adamı sanayici Akın Tatoğlu, Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Cemile Tatoğlu Anaokulu ve Kültür Merkezi Müdürü Demirhan Döl, Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç ve sanatseverler katıldı.

Yeteneğin insanın çocuğu gibi olduğunu söyleyen ünlü Ressam Ziya Büyük, Hayırsever İş adamı Akın Tatoğlu'na teşekkür etti. Büyük konuşmasında, “Sergide 26 eser var. Zonguldak'ta benim hatırladıklarımdan oluşan, ismine de unutulmayanlar dediğimiz bir sergi. Zonguldak, Ereğli yöresinden, benim çocukluğumda önemli figür olan kara tren eserleri var. Geçmişte çok insanla tanıştım, gençliğinde resim yapmış, yeteneği olan insanlar, iş hayatı evlilik derken 20-30 yıl ara vermiş, ardından resim kurslarına gitmeye başlamışlar ama o geçen süre bir takım şeyleri köreltmiş. O yüzden sanat konusunda insanlar ısrarcı olmalılar. Birde bu yetenekse eğer, insanın çocuğu gibidir. Besleyip, büyütmek ister. Öyle de gerekir. 1981 yılında ayrıldım Zonguldak'tan, sanata kamu kurumlarının desteği ne ölçüde bilmiyorum ama özellikle sanat alanında devletten bekleyerek bir yere çok fazla varılmaz gibi geliyor bana. İnsanın kendisi çabalaması lazım. Ben mesela güzel sanatlar okuyamadım, çünkü sanat okulu çıkışlıydım. O yıllarda güzel sanatlar, sanat çıkışlıları kabul etmiyordu. Tercih şansınız yoktu. Başka işlerde çalıştığım zamanlarda ben sürekli evde resim yaptım. İlkokuldan beri resmi hiç bırakmadım. Dolayısıyla o gözümü, elimi, algılamamı ustalaştırdı. Yani çok çalışmak lazım. Akın benim ilkokul ve Zonguldak'tan arkadaşım, sanat konusunda ki duyarlılığı içinde kendisine ayrıca teşekkür ediyorum, minnettarım. Ereğli'ye de böyle nitelikli ve bir çok büyük şehirde olmayan kültür merkezi kazandırdığı için ayrıca teşekkür ederim. Bana çok destek olmuşluğu vardır, onun için de ayrıca minnettarım” ifadelerine yer verdi.

“Unutulmayanlar” resim sergisi 17-26 Aralık 2018 tarihleri arasında sanatseverlere açık kalacak.