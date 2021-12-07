Ünlü sanatçı Aysel Yakupoğlu, Zonguldak'ta sahne aldı

Zonguldak'ta organizatör Nur Sarı tarafından sponsorların destekleri ile Atatürk Kültür Merkezinde Aysel Yakupoğlu konseri düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezinde ki konsere, Ak Parti İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, Organizatör Nur Sarı, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan ünlü sanatçı Aysel Yakupoğlu söylediği bir birinden güzel şarkılarla dinleyenlerin kulakların pasını sildi. Konsere gelen davetlilerde telefonların ışıklarını yakarak Yakupoğlu'nun şarkılarına eşlik etti.

Konserin önemi anlatan Organizatör Nur Sarı, “İlk öncelikle çok heyecanlıyım. Çok gururluyum. Ekiplerimle yeğenlerimle Zonguldak'ta bir projeyi başarmanın gururunu yaşıyorum. Bir sosyal sorumluluk yapıyoruz. O taşın altına biz yüreklerimizi koyuyoruz. Bu yüreği koyarken de çok fazla emek var. Bu emeğin başkentinde emeğin çiçek olmasını sağlıyoruz. Konsere destek veren çok fazla yardım sever oldu. Buradan emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.