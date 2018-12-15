Ünlü sanatçının konserinde evlilik teklifi

Ünlü sanatçı Ekin Uzunlar Zonguldak'ta konser verdi. Sevenlerinin büyük ilgi gösterdiği konserde, bir genç sahneye çıkarak, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisine evlilik teklifi etti.

Karadeniz'in sevilen sanatçısı Ekin Uzunlar dün akşam Zonguldak'ta bir restoranda sahne aldı. Konserin sonuna doğru Ramazan Açıkgöz isimli genç, daha önceden hazırlatmış olduğu, "Benimle evlenir misin Zümre?" yazılı pankartı yüzlerce kişinin önünde sahnede açtırdı. Ardından eline mikrofonu alan Ramazan Açıkgöz, hiçbir şeyden habersiz sevgilisi Zümra Yüksel Eryiğit'i sahneye davet ederek evlenme teklifi etti. Ünlü sanatçı Ekin Uzunlar ise eline mikrofonu alarak, "Dünya evine gireceksin güçlü bir sesle evet demeni bekliyoruz. Biri bana bu teklifi etse hemen evet derim" dedi.

Zümra Yüksel, sevgilisi Ramazan Açıkgöz'ün teklifine evet dedi.