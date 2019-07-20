Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, Çaycuma'yı coşturdu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sahne alan yılların eskitemediği ünlü sanatçı Coşkun Sabah, izleyicilerini büyüledi.

2'nci kez düzenlenen Çaycuma Günleri'nin üçüncü gününde ünlü sanatçı Coşkun Sabah sahne aldı. Cumhuriyet Meydanın da gerçekleşen konsere yüzlerce Çaycumalı katıldı. Birbirinden güzel şarkılarını Çaycumalılar için söyleyen Coşkun Sabah, hayranlarını doyasıya eğlendirdi. Yaklaşık iki saat boyunca konser veren ve unutulmaz şarkıları ile konukları hem hüzünlendirip, hem de coşturdu. Ünlü sanatçıya konserin sonuna doğru gelirken bir buket çiçek, Çaycuma'nın temsili olan yoğurtçu kadın heykeli ve Çaycumalı Şair Mehmet Paşakahyaoğlu' nun şiir kitabını hediye edildi.

Çaycumalılara özlemek güzeldir diyerek seslenen Coşkun Sabah, “ 3-5 yıl sonra tekrar gelmek isterim. Ama biraz birbirimizi özleyelim. Üzülmüyorum ama bizim kuşak beni biliyor ama 18- 20'li yaşlarda ki genç kuşak beni tanımıyor, bilmiyor. Hayatında Coşkun Sabah ismini duymamış. Bu onların ayıbı olmuyor bence medyanın ayıbı. Türkiye'ye, bu yüce halka yaklaşık 80 tane beste, 16 tane hit şarkı yaptım. Bunu da ulaştıracak olan yazılı, görsel medya, televizyon çok önemli. Dediğim gibi üzülmüyorum ama içim burkuluyor " diyerek duygularını dile getirdi.

Yoğun istek üzerine ‘Anılar' adlı parçasını sevenlerine bir kaç kez okudu ve 'Bir Garip Yolcuyum' adlı parçası ile izleyicilerine el sallayarak veda etti.