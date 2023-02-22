Üretimi durdurarak 500 kişiyle dostluk maçına geldiler

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde üretim yapan Elcab Kablo Fabrikası, 500 personeliyle üretimi durdurup, depremzedeler yararına düzenlenen dostluk maçına katıldı.

Kahramanmaraş merkezli olan ve çevre illeri de ağır hasar bırakan depremlerde etkilenen vatandaşlara yardım amacıyla TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor, Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. Biletleri 50 TL'den satılan maçın geliri ise deprem afetinin yaşandığı bölgeye bağışlanacak. Sporseverlerin büyük ilgisini gören dostluk karşılaşması Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda oynandı.

Çaycuma ilçesinde üretim yapan Elcab Kablo firması ise üretimi durdurarak 500 kişiyle maçın oynanacağı stada geldi. 30 minibüsle konvoy halinde stada gelen fabrika çalışanları, Zonguldak-Karabük pankartı açtı. Elcab Kablo Zonguldak Gençlerbirliği takımının oyuncuları da tribünlerden maçı izledi. Açtıkları pankartlarla anlamlı mesajlar veren fabrika çalışanları depremzedelerin yaşadığı acılara ortak olmak için müsabakayı sessizce izledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Elcab Kablo Genel Müdürü Ömer Şentürk, üretimi durdurarak maça geldiklerini böyle anlamlı bir günde destek vermek istediklerini belirterek, "Bugün burada anlamlı maçta fabrikamızı kapatarak 500 kişilik kadroyla hem fabrika hem de futbol takımımızla burada bulunmak istedik. 500 adet bilet aldık destek vermek adına. Tüm fabrikamız ve futbol ekibimizle buradayız. Özellikle Yönetim Kurulu Başkanımız Necdet Tıskağolu deprem bölgesinde olduğu için ne yazık ki aramızda bulunamıyor. Kendisinin çok selamları var. Buraya 30 otobüs ile geldik. Kornaya basmadan ses yapmadan sessiz bir şekilde geldik. Bu anlamlı günde sessizce tribünde yerimizi aldık" diye konuştu.