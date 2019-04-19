Usta adayları yemekte yarıştı

Ereğli Mesleki Eğitim Merkezi tarafından yapıldı.

Keleşler otelde düzlenen yemek yarışmasına İlçe Kaymakamı Sayın İsmail Çorumluoğlu, daire müdürleri ve davetliler katıldı.

Milliyet Gazetesi Favori Lezzetler Dergi Yazarı Fatoş Yağcı “Mutfakta Püf Noktaları” başlıklı konuşmasının ardından İlçe Kaymakamı Sayın İsmail Çorumluoğlu, mesleki eğitim merkezlerinin çok bilinmediğini aslında iş, meslek ve istihdam alanında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Salondaki öğrencilere: “Ne iş yaparsanız yapın ancak yaptığınız işin en iyisini yapın!” dedi. İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun konuşmasının ardından Zonguldak Geneli Mesleki Eğitim Merkezleri arasında ilk defa düzenlenen yemek yarışmasında, yarışmacılar;

Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezinden Ramazan Gülgün- Ersin Karataş, Alaplı Mesleki Eğitim Merkezinden Yaşare Kayık-Nihal Yaman, Çaycuma Mesleki Eğitim Merkezinden, Ayşegül Çakar Öner-Şaban Yüksel, Devrek Mesleki Eğitim Merkezinden Sibel Okay-Aysun Karaeli, Ereğli Mesleki Eğitim Merkezinden Melek Canseven-Doğkan Avşar, hünerlerini sergilediler ve birbirinden güzel yemeklerle jüri etkilemeye çalıştılar.

Usta Adaylarının hazırlamış oldukları ve sunumlarını yaptıkları et yemeklerini büyük bir titizlikle değerlendirdi ve değerlendirme sonucunda 1'inci Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi

2'inci Devrek Mesleki Eğitim Merkezi, 3'üncü ise Ereğli Mesleki Eğitim Merkezi oldu.

Yarışma sonunda dereceye girenlere katılımcılar tarafından ödülleri takdim edildi.