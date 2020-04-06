Uyarılar işe yaradı Zonguldak'a girişler azaldı

Zonguldak kara yolu sınırlarına ile girilen tek nokta olan Alaplı Düzce sınırları Kocaman mevkisinde jandarma tarafından yapılan denetimlerde Zonguldak'tan gelen komandolar ile takviye yapıldı.

Yapılan denetimlerde durdurulan otomobillerin içerisinde bulunan kişilere, ilçeye giriş nedenleri sorulurken, jandarma görevlilerince ateşleri ölçülüyor. Kayıt altına alınan kişiler, 14 gün süreyle evlerinde karantina da kalmaları konusunda uyarılıyor.

Şehirler arası yolcu ulaşımına kısıtlama getirilmesinden hemen sonra başlayan denetimler sırasında, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerden Alaplı'ya gelişlerde görülen yoğunluğun giderek azalması olumlu bulundu. Uyarılar ve denetimler, vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, korona virüsü önlemleri için 24 saat görev başında olan polis, jandarma çalışanlarına kumanya dağıtımına başladı. İlçe sınırında görev yapan Kolluk Görevlerine başarılar dileyen Belediye Başkanı Nuri Tekin,“Birlik ve beraberliğe, anlayışa, yardımlaşmaya şiddetle ihtiyacımız olan bu günlerde, sahada çalışan kamu görevlilerine kumanya dağıtması yaptık ” dedi.