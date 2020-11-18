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Uygulama esnasında durdurulan kamyonete Roma dönemine ait mezar Steli ele geçirildi

Zonguldak Alaplı’da, polis ekiplerince durdurulan bir kamyonet içinde, Roma dönemine ait üzerinde resim, figür ve yazı bulunan steli mezarı ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Alaplı'da, polis ekiplerince durdurulan bir kamyonet içinde, Roma dönemine ait üzerinde resim, figür ve yazı bulunan steli mezarı ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre ,Zonguldak Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaplı İncivez caddesi üzerinde uygulama esnasında G.K ile T.K isimli şahsıların bulunduğu kamyoneti durdurdu. Asayiş ekiplerinin kamyonette yaptığı aramada çuval içine saklanmış Roma dönemine ait olduğu belirlenen ve üzerinde kabartmalı resimlerle, figür ile Roma dönemine ait yazı bulunan, 35 santimetre boyundaki Steli mezar taşına bulunarak el konulurken şahıslar gözaltına alındı. Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen, bir aileyi tasvir eden mezar steli KDZ. Ereğli Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

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