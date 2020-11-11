Uygulama hayata geçti, HES kodu olmayan sürücüler Zonguldak'a giremedi

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda Zonguldak'a başka şehirden gelen vatandaşlara, artan korona virüs vak'alarına karşı HES kodu uygulaması yapıldı. İlin Alaplı, Gökçebey, Devrek ilçe giriş noktalarında HES uygulaması başlatıldı. Jandarma ve polis ekiplerince oluşturulan giriş noktalarında sürücüler ve vatandaşların HES kodları sorgulandı. Alaplı ilçesinde de jandarma ekipleri tarafından HES kodu taraması yapılarak sürücüler ilçeye ve kente giriş yapabildi.

HES kodu olan vatandaşlar jandarma ekiplerinin kurduğu uygulama noktasında durdurularak tek tek kontrol ediliyor. Şehir dışından gelen ve uygulama noktasında durdurulan vatandaş “Uygulama yapılması gereken bir şey. Her yerde yapılmıyor ama burada yapılması güzel. Yaygın olması daha faydalı olacaktır” şeklinde konuştular.

Risk saptanan KYK yurduna alınacak

Öte yandan İl Hıfzıssıhha Meclisince açıklanan kararda ise risk saptananların KYK yurtlarına yerleştirileceği öğrenildi. Kararda, "İlimizde tespit edilen Korana virüs vak'alarının il dışı kaynaklı olan vak'a sayılarında yükseliş gözlenmesi üzerine ilimize sınırları olan Düzce ili tarafından Alaplı ilçesinin girişinde, Karabük ili tarafından Gökçebey ilçesinin girişinde, Bolu ili tarafından Devrek ilçesinin girişinde, Bartın ili tarafından Çaycuma ilçesinin girişlerinde vatandaşlarımıza örnekleme şeklinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılarak, risksiz olanların girişlerine müsaade edilmesine, risk saptanan (temaslı veya pozitif vak'a) kişilerin ise idari para cezası uygulanarak ilimiz için belirlenen KYK yurduna alınarak izolasyon süreleri bitene kadar izole edilmesi" ifadelerine yer verilmişti.

Alınan kararlara uymayan şahıslara Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392 TL idari para cezası, alınan kararlara uymayan iş yerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 3 bin 180 TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.