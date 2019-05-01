Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile açılan Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı, kursiyer seçiminin ardından Çaycuma'da başladı.

Kurs öncesi katılım sağlayan 15 kursiyere, İş ve Meslek Danışmanı Belkıs Akın tarafından engellilere yönelik hibe desteği ve Kurum hizmetleri hakkında bilgi verildi. Verilen 4 günlük eğitimin ardından kursiyerler kendi işlerinin patronu olma fırsatı yakalayacaklar.