Uysal, “Engelliler için yapacağımız daha çok iş var”

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Fiziksel Engelliler Derneği tarafından düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programına katıldı.

Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenledi. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ında yer aldığı programa engelli vatandaşlar ve aileleri de katıldı. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal programda yaptığı konuşmasında bugüne kadar engelliler için yaptıkları çalışmaları anlattı. Uysal programda yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi “Engelli kardeşlerimizin hayata pozitif bakmaları ve sosyal hayatın içinde olmaları için bugüne kadar yaptığımız çalışmalar, bundan sonrada devam edecektir. Etkinlikte emeği geçen başta dernek başkanı İsmail Şentürk olmak üzere yönetimini kutluyor, tüm engelli kardeşlerimize ve ailelerine selam ve sevgilerimi sunuyorum.”