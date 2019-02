Uysal, “Ereğli için bir dönem daha hayallerim var”

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı ve BPP Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal BBP İlçe Başkanı Turabi Çelik ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç Başkan Uysal'a ziyaretleri için teşekkür ederken konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Sayın Başkanımıza Ereğli'mize ve muhtarlarımıza her zaman gösterdiği destek için teşekkür ediyoruz. Ayrıca Muhtarlarımıza Türkiye'de bir benzeri daha olmayan böyle bir Muhtarlar Derneği kazandırdığı için ayrıca teşekkür ediyoruz” Başkan Uysal ise muhtarlarla 5 sene boyunca güzel işler yaptığını belirtirken konuşmasında, “Haramla, zıkkımla işim olmadı. Hep bildiğim doğruları söyledim. Bu huzur ve istikrarın devam etmesi için benim bir dönem daha hayallerim var. 5 yılda kimseyle kavga etmedim, işimi yaptım, bir şey kaybetmedik, şehre huzur geldi. Bu huzur ve istikrarın devam etmesi için benim bir dönem daha Kdz. Ereğli için hayallerim var. Her mahallede ve şehrin her noktasında izimiz var. 5 yıl boyunca sabah 8.30'da belediye de oldum, akşam 8 -9'da çıktık. Devletin parasını korudum, haramla zıkkımla işim olmadı. Hep bildiğim doğruları söyledim. Hepinizle birlikte güzel çalışmalar yaptık, bugüne kadar olan destekleriniz için teşekkür ediyor, desteklerinizin devamını bekliyorum.” dedi. Uysal mahalle muhtarları toplantısının ardından eşi Sevim Uysal ve partililer ile birlikte çarşı esnafını ve vatandaşları ziyaret ederek destek istedi.