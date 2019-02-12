Uysal, işçi adaylarına çorba ikram etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, TTK'ya işçi alımı için sıra bekleyen işçi adaylarına çorba dağıttı.

TTK'ya 1500 işçi alımında ilk bin kişilik grubun başvurusu süresi bugün itibariyle başladı. İŞ-KUR Müdürlüğünün yanı sıra Kdz. Ereğli Belediyesine de yapılan başvuru nedeniyle belediye önünde uzun kuyruk oluştu. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, TTK'ya işçi alımı başvuruları için sabahın erken saatlerinden itibaren sıra bekleyen işçi adaylarına sıcak çorba ikram etti. Başkanı Uysal, sabahın erken saatlerinden itibaren başvuru için gelen işçi adaylarına belediye önünde sıcak çorba ikram etti. Başkan Uysal kurada işçi adaylarına şans dilerken yoğun katılım nedeniyle 5 gün olan başvuru süresinin 7 güne çıkartıldığını söyledi. Başkan Uysal daha sonra Ticaret ve Sanayi Odasına geçerek sıra bekleyen işçi adaylarına da şans diledi.