Uysal, “Kazanma ihtimalimiz yüzde 51”

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Büyük Birlik Partili kadınlar ve BBP Başkan Adayı Hüseyin Uysal gönüllüsü kadınlar bir araya gelerek seçim startı verdi.

Büyük Birlik Partisine gönül vermiş kadınlar ile Başkan Uysal'ı destekleyen kadınlar, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın eşi Sevim Uysal'ın organize ettiği kaynaşma ve tanışma toplantısında bir araya gelerek seçim startını verdiler. Toplantıya Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal ve BBP İlçe Başkanı Turabi Çelik katıldı. Başkan Uysal gördüğü fotoğraf karşısında duygulandığını belirterek,“Kdz. Ereğli'nin kadını, erkeği, yürekli insanları ve cesaretli kadınları ile Büyük bir birliğe ihtiyacı var. Ereğli'mizin geleceğe, iyi ve güzel günlere yürümesi, yarınlarının aydınlık bir gelecek olması için Büyük birliğe ihtiyacı var. Biz seçimleri kazanacağız, bugün bu fotoğrafı, siz bayanlarımızı görünce buna olan inancım daha da arttı. Sizler bu başarının en büyük mimarı olacaksınız. Bunu siz başaracaksınız. Bizler bugüne kadar doğru yolda yürüdük, doğruyu savunduk. Dost doğru, dimdik gittik. Rabbim ömür verdiği sürece inandığım yolda, doğru yolda dimdik yürümeye devam edeceğim. Nisan'dan sonra da 5 yıl bu kardeşiniz, bu evladınız yine sizlerle beraber olacak. Yine haktan, hukuktan adaletten ayrılmayacak. 5 yılda önemli hizmetler yaptık, ilçenin her noktasında izimiz var. Sosyal tesisleri birilerine vermedim, halkımızın daha uygun fiyatlarda hizmet almasını sağladım diye sevmeyenler var, varsın sevmesinler. Daha konuşacak çok şeyimiz var. Kazanma ihtimalini soruyorlar. Bizim kazanma ihtimalimiz yüzde 51, onların tamamımın kazanma ihtimali yüzde 49. Allah her zaman haklının, doğrunun, hakkı ve doğruları savunan ve adalet duygusu içinde hareket edenlerin yanındadır.” dedi.

Toplantı toplu fotoğraf çekiminin ardından kadınların seçim çalışmalarına başlamasıyla sona erdi.