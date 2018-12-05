Uysal öğrencilerle buluştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ilçede faaliyet gösteren İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal İbrahim,Süheyla İzmirli Fen Lisesi'nde idareci, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Misafirperverliklerinden dolayı okul yönetimine teşekkür eden Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal öğrencilere başarı diledi. Uysal konuşmasında, “İlçemiz İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi'nde Okul Meclisi başkanı, öğrencileri ve öğretmenlerimizle bir araya geldik. Misafirperverliklerinden ve samimiyetlerinden dolayı hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.