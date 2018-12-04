Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, okul etkinliklerine katıldı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Pestilci Ortaokulu'nun düzenlediği 'Teknoloji Bağımlılığı ve Benimle Oynar Mısın?” etkinliği ile Kdz.Ereğli Kent Konseyi ve Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz.Ereğli Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerinin işbirliği ile hazırlanan 'Karaelmas Kültür Fuarını' ziyaret etti.

İlk olarak Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde Pestilci Ortaokulu'nun Erasmus programı kapsamında düzenlediği 'Teknoloji Bağımlılığı ve Benimle Oynar Mısın' konulu seminerine katılan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, öğrenci, öğretmen ve Avrupa'nın değişik ülkelerinden gelen delegasyonla bir araya geldi. Uysal, öğretmen ve öğrencileri emeklerinden dolayı kutladı.

Seminerin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde, Kdz. Ereğli Kent Konseyi ve Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerinin işbirliği ile hazırlanan 'Karaelmas Kültür Fuarını' ziyaret eden Uysal, fuarı gezdi.

Fuarı çok beğendiğini ifade eden Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, fuarı herkesin mutlaka gezmesi gerektiğini söyledi.