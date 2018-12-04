İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uysal, okul etkinliklerine katıldı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, okul etkinliklerine katıldı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, okul etkinliklerine katıldı.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Pestilci Ortaokulu'nun düzenlediği 'Teknoloji Bağımlılığı ve Benimle Oynar Mısın?” etkinliği ile Kdz.Ereğli Kent Konseyi ve Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz.Ereğli Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerinin işbirliği ile hazırlanan 'Karaelmas Kültür Fuarını' ziyaret etti.


İlk olarak Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde Pestilci Ortaokulu'nun Erasmus programı kapsamında düzenlediği 'Teknoloji Bağımlılığı ve Benimle Oynar Mısın' konulu seminerine katılan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, öğrenci, öğretmen ve Avrupa'nın değişik ülkelerinden gelen delegasyonla bir araya geldi. Uysal, öğretmen ve öğrencileri emeklerinden dolayı kutladı.


Seminerin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde, Kdz. Ereğli Kent Konseyi ve Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerinin işbirliği ile hazırlanan 'Karaelmas Kültür Fuarını' ziyaret eden Uysal, fuarı gezdi.


Fuarı çok beğendiğini ifade eden Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, fuarı herkesin mutlaka gezmesi gerektiğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.