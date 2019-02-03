Uysal resim atölyesini açtı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ilçede ki resim atölyesi açılışına katıldı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ilçede ressamlık yapan Meral Atsan'ın resim atölyesi açılışına katıldı. Uysal Ressam Atsan'a meslek hayatında başarılar dilerken konuşmasında şu sözlere yer verdi, “İlçemizin değerli ressamlarından Meral Atsan'ın resim atölyesinin açılışını gerçekleştirdik ve sanatla geçen 35. yılını, ilçemizdeki sanatçı dostlarımızla birlikte kutladık. Sanatla geçen nice ömürler diliyor, bundan sonraki çalışmalarında da her zaman yanında olacağımızı belirterek başarı diliyorum.”

Açılış toplu fotoğraf çektirmenin ardından sona erdi.