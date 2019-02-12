Uysal, resmen aday oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal BBP İlçe Seçim Kurulu'na giderek resmi başvurusunu yaptı.

Büyük Birlik Partisi Kdz. Ereğli Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, İlçe seçim kuruluna BBP İl ve İlçe heyetiyle giderek resmi başvurusunu yaparak resmen 31 Mart yerel seçimlerinde Kdz. Ereğli adayı oldu. İl Başkanı Ahmet Çolak; “Biz resmi olarak üzerimize düşen görevi yaptık” derken, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'da; “Biz 2014 yılında kazandık, tekrar kazanacağız” dedi. Adaylık müracaatının ardından çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan BBP İl Başkanı Ahmet Çolak; “31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında, Karadeniz'imin Ereğli ilçesinde Hüseyin Uysal başkanımızla Büyük Birlik Partisinin adayı olarak resmi başvurusunu yapmış bulunuyoruz. Hayırlara vesile getirmesi dileğiyle biz resmi olarak üzerimize düşen görevi yaptık, inşallah bundan sonrası Hüseyin başkanımız da. Bu seçimleri alarak tekrardan Ereğli'de başkan olarak görevine devam edecektir” dedi.

Belediye Başkanı ve BBP Belediye Başkan adayı Hüseyin Uysal ise; “Biz 2014 yılında kazandık. Bir kez daha kazanacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.