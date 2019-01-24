Uysal şantiyede çalışan belediye işçileri ile buluştu

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, şantiyelerde çalışan belediye işçileri ile buluştu.

Ereğli Belediye Binası'nda geçtiğimiz gün personelle bir araya gelen Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, bu kez de Fen İşleri, Su Kanalizasyon, Ulaştırma ve Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı olarak şantiyelerde çalışan belediye işçileri ile Belediye Düğün Salonu'nda bir araya geldi. Başkan Uysal toplantıda şantiyede ki işçilere tekrardan aday olacağını belirtirken konuşmasında şu sözlere yer verdi, “Kararım şu. Seçime gireceğim ve adayım Akşamları telefonlar, gündüz ziyaretçiler geliyor. Başkanım sizle beraberiz diyorlar. Ben bu insanları mahcup edemem. Bu insanlar eğer bana, çalışkan, dürüst, çalmayan, insan ve mahalle ayrımı yapmadan hizmet ediyor, biz böyle başkanı istiyoruz diyorsa, bana aday olmak düşer. Yeter! Bu milletin de adamı var. Bu memleketin de adamı var. Bu memleketin içinden çıkan yetişmiş insanımız var. Ben bu memleketin bir insanı, bu topraklarda büyümüş biri olarak bana sahip çıkacağınızı biliyorum. Bu yüzdende görevime devam edeceğim. Siz dedikodulara itibar etmeyin. Şu andan itibaren ve tekrar göreve geldiğimizde 2024'e kadar kendi isteği ve arzusu dışında kimse işten çıkartılmayacak” dedi.

Dönem dönem kendisine belediyede işçi fazlalığı olduğuna dair söylemlerde bulunulduğunu söyleyen Başkan Uysal, “Emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Eğer şahsıma kalırsa ve derlerse ki bu yetki başkanın yetkisindedir denildiği anda belediyelerin verebileceği en yüksek zammı sizlere vereceğim.”