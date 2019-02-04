Uysal'dan engellilere tam destek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk ve engelli bireyleri ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal eşi Sevim Uysal ile beraber Fiziksel Engelliler Derneği'ni ziyaret ederek engelli bireylerin sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi. Engellilere yönelik desteklerin ve çalışmaların süreceğini vurgulayan Başkan Uysal, ilçedeki engelleri kaldırmaya da devam edeceğini belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı İsmail Şentürk, dernek bünyesinde İŞ-KUR işbirliği ile birçok engelliye kurs vererek iş imkânı sağladıklarına değinirken, kamu ve özel kuruluşlarda daha çok engellinin istihdam edilmesini istediklerini söyledi. Başkan Uysal'a engellilere yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür eden Şentürk yere yönetimlerin Engelli Koordinasyon Merkezleri açarak engelliye daha fazla destek olması gerektiğini de belirtti.

Ziyarete Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, kursiyerler, Büyük Birlik Partisi Ereğli İlçe Başkanı Turabi Çelik ve bazı Yönetim Kurulu Üyeleri de katılırken, ziyaret toplu fotoğraf çekimin ardından sona erdi.