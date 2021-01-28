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Uyuşturucu madde kullanan 3 kişi yakalandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kullanan 3 kişi yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıslarda 10 gram kubar esrar yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; T.O. (27-E), A.G.(43-E) ve O.K.(33-E) isimli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan operasyonda T.O. (27-E), A.G.(43-E) ve O.K.(33-E) isimli şüpheliler Zonguldak İli Gökçebey İlçesi Bakacakkadı beldesinde durdurulan araçta yapılan aramada (10) gr kubar esrar ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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