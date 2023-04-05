Uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde geçen son üç ay içerisinde 36 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda yakalanan 63 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl genelinde düzenlenen operasyonlarda 7 bin 285 gram kubar esrar, 733 gram metamfetamin, 520 gram kenevir tohumu, 109 gram bonzai, 40 adet extacy, 39 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 8 adet tabanca, 178 adet tabanca mühimmatı 4 adet hassas terazi ele geçirildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadelede operasyonlara kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.