Uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince narkotik madde satışı yapan, temin eden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince ilçe merkezinde bir şüpheli şahıs yakalandı.

İ.O. isimli şüpheli şahsın üstünde, aracıda ve ikametlerinde yapılan aramada: 1 kilo 675 gram Esrar Maddesi, (1) gram metamfetamin maddesi, (16) sentetik ecza hap ve (2) adet hassas terazi ele geçirildi. İ.O. isimli şüpheli şahsa Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti ve Kullanma suçlarından adli işlem yapıldı. İ.O. isimli şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.