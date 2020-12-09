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Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 2 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kozlu İlçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. M.O (24) ve E.A (31) isimli şahıslar yapılan takip sonucu Narkotimlerce yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 2,07 gram Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde ele geçirildi.


Uyuşturucu Madde sattığı tespit edilen E.A (31) isimli şahıs gözaltına alınarak tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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