İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekipleri önleyici kolluk devriyesi esnasında bir araçta uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekipleri önleyici kolluk devriyesi esnasında bir araçta uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaycuma ilçesinde önleyici kolluk devriyesi esnasında bir araçta bulunan 2 şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Yapılan aramada, 10 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.


Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 2 şüpheli, ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

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