Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekipleri önleyici kolluk devriyesi esnasında bir araçta uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaycuma ilçesinde önleyici kolluk devriyesi esnasında bir araçta bulunan 2 şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Yapılan aramada, 10 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 2 şüpheli, ifadesi alınarak serbest bırakıldı.