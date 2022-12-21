Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan operasyonda 32 gram uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan S.Ç. isimli şahısa uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken T.D. ve Ş.Ç. isimli şüpheli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen T.D. ve Ş.Ç. isimli şüpheli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.