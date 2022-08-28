İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde emniyet ekipleri düzenledikleri operasyonla uyuşturucu taciri 4 kişiyi yakaladı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde emniyet ekipleri düzenledikleri operasyonla uyuşturucu taciri 4 kişiyi yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Kilimli'de emniyet ekiplerinin takibinde olan şahıslara operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından D.Z., B.A., O.D. ve B.K. isimli şüpheliler yakalandı. Yapılan operasyonda 329 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. B.K., ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı. Zonguldak Adliyesine sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.