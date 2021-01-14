Uyuşturucu satıcısı polisten kaçarken kaza yaptı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde polis ekiplerinden kaçan bir araç geri manevra yaptığı sırada kanala devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi, uyuşturucu satıcılığı suçlamasıyla tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Askeri Tepe Çamlık mevkiinde Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin takip ettiği S.K., idaresindeki 34 KH 1013 plakalı aracın önü kesildi. İstanbul'dan geldiği öğrenilen sürücü, polislerden kaçmak isterken geri manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan araç kanala düşerek devrildi. Sürücü S.K. ile yanında bulunan S.K. kazadan hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 sağlık ve polis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alındı.