Uyuşturucu tacirleri polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı

Uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız devam ettiren Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği operasyonda, Alaplı'nın Belen köyünde H.K. (27) ve E.D.'nin (22) bulunduğu araç durduruldu. Kiralandığı anlaşılan araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 19 adet ecstasy uyuşturucu hap, 20 gram esrar ile 2 adet sigaralık, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, konuyla alakalı olarak gözaltına alınan H.K. ile E.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.