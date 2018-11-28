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Uyuşturucu tacirlerine operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 eve sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Koçbaşı ile 4 evin kapısını kırarak içeri giren ekipler evlerde yaptığı aramalarda 278 adet fişek halinde olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.


Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. Polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelesi aralıksız sürüyor.

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