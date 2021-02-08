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Uyuşturucu ve silahla yakalandılar

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 ilçede yaptıkları operasyonla uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.


Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu operasyonu düzenledi. Kdz. Ereğli ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde kullanan A.A.,Y.K.,T.A.,C.Ö ve T.Ö. Narkotimler tarafından takip sonucu yakalandı. Operasyonda 5 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, bir adet silah ve 7 adet tabanca mermisi ele geçirildi.


Kozlu ilçesinde ise, H.A ve B.A isimli şahıslar Narkotimlerce yapılan takip sonucu yakalandı. “Hükümlü ve Tutuklunun Cebir ve Tehdit Kullanarak Kaçması” suçundan aranan firari B.A. isimli şahıs işlemlerinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonda 5 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

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