Uyuşturucudan 5 kişiye gözaltı

Zonguldak il merkezi, Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada gözaltına alınan 5 kişiye ‘uyuşturucu madde kullanmak'tan işlem yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından önceki gün il merkezi, Kdz. Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde asayiş uygulaması yapıldığı bildirildi.

İl merkezinde Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında 2 şüpheli şahıs yakalandı. Üzerlerinde 10 gram uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilen B.K. ve İ.M. isimli şüphelilere ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlemler yapıldı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan uygulamada ise 1 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulamada Ö.G. isimli şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu yakalanırken, hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlemler yapıldı.

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada ise O.G. ve Ö.D. isimli şahıslar yakalandı. Polis ekipleri 2 şüpheliden 3 gram uyuşturucu madde ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. O.G. ve Ö.D.'ye ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlemler yapıldı.