Uyuşturucudan öldüğü iddia edilen genç son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre kullandığı uyuşturucunun ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre önceki gece arkadaşları ile birlikte alkol alıp uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 20 yaşındaki Mert Oktay, fenalaşınca arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Oktay burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kdz. Ereğli İlçe emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olayın ardından Oktay'a uyuşturucu madde temin ettiği gerekçesi ile A.K. ile Ö.T gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan iki zanlı adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde kullandığı iddiası ile hayatını kaybeden genç için Kepez Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Oktay alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından Kepez Mahallesi'nde ki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Tayyar Mendeş, Türkiye Esnaf Sanatkârlar Konfederasyonu Batı Karadeniz Bölge Başkanı Mehmet Azman, Şoförler Odası Başkanı Cevdet Civelek ile çok sayıda yakını katıldı.