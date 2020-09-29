"Uzak kalmasınlar" kampanyasına büyük destek

Bilgisayarı olmayan orta ve lise öğrencilerinin daha iyi eğitim almalarına yardımcı olmak ve onları Eğitim Bileşim Ağı (EBA) ile buluşturmak amacıyla Devrek Belediyesi tarafından başlatılan “Elini Uzat / Uzak Kalmasınlar” kampanyasına Devrek Ziraat Odası Başkanlığı 4, Diş Hekimi Sinan Kaya da 2 tabletle katıldı.

Vatandaşların kampanyaya destekleri de artarak devam ediyor. Evlerinde atıl durumda, kullanılmayan, az kullanılmış bilgisayar ve tabletlerini Devrek Belediyesine getiren vatandaşlar kampanyaya destek vermenin mutluluğunu yaşıyor. Devrek Ziraat Odası Başkanı Satılmış Ayvacı, Devrek Belediyesinin açtığı bu kampanyanın yerinde bir kampanya olduğunu belirterek, tüm halkı kampanyaya destek vermeye çağırdı.

Diş Hekimi Sinan Kaya da kampanyaya iki tabletle katılırken, çocukların eğitimi için elinden gelen destekleri sağlayacağı sözü verdi.

Devrek Belediye Başkan Vekili Şeref Aydınlı, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti. Aydınlı, “Pandemi döneminde çocuklarımızın uzaktan eğitim alabilmeleri amacıyla başlattığımız bilgisayar, tablet kampanyamıza halkımızın desteği giderek artıyor. Her bir bilgisayar aydınlığa açılan bir kapıdır. Bunun için, geleceğimiz olan çocuklarımıza bilgisayar sunabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Katkı ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.