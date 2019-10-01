Üzerine kömür parçası düşen maden işçisi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi'nde faaliyet gösteren Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'na (TTK) bağlı Armutçuk Müessese Müdürlüğü bünyesindeki maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 maden işçisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde maden ocağının eksi 500 kotunda meydana geldi. İddiaya göre, ocakta çalışan maden işçisi Uğur Demirer üzerine kömür parçasının düşmesi sonucu yaralandı. Arkadaşları tarafından yer üstüne çıkarılan yaralı maden işçisine ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan 112 sağlık görevlileri yaptı. Ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan maden işçisi tedavi altına alındı. Genel Maden İşçileri Sendikası Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez yaralanan maden işçisinin hayati tehlikesinin bulunmadığını öğrendiklerini belirterek kendisine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.