Uzman Doktor Akça: "Covid olmadan önce hastalarımıza ozon terapi seanslarını uyguluyoruz"

Zonguldak'ta Uzman Doktor Fatih Akça, Covid'ten korunmak için ozon tedavisi uygulandıklarını ve Covid sonrası da ozon tedavisinin faydalı olduğunu belirtti.

Zonguldak'ta Uzman Doktor Fatih Akça, ozon tedavisinin korona virüse iyi geldiğini ve yaptıkları uygulamayla korona virüs sonrası oluşan semptomlara da olumlu olarak sonuçlandığını açıkladı.

Uzman Dr. Fatih Akça, “Covid'ten den korunmak tabii ki Sağlık akanlığının çerçevesinde aşılanma önemli ancak ozon terapi bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde doğru merkezlerde doğru dozlarda ve doğru kişiye yapıldığında hakikaten çok güzel sonuçlar veren bir uygulama burada sağlık bakanlığının tescil ettiği ünite ve merkezlerde yapılması çok önemli ”dedi.

Ozon terapisinin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde çok güzel sonuçlar veren bir uygulama olduğunu ifade eden Uzman Dr. Fatih Akça, “Hepimizin de bildiği gibi covid-19 tüm dünya gündemini takip eden bir durum bir pandemi 100 yılda bir dünya tarihinde olmuş bir pandemi. Covid-19 hakikaten çok ciddi tüm dünyada kayıplar verildi. Bununla ilgili hastalarımız genelde bize hep şu şekilde sorular ile geliyorlar hocam korunmak işin neler yapabiliriz ? Neler yapmalıyız ? Bunlarla ilgili biz hastalarımıza çeşitli önerilerde bulunuyoruz öncelikle beslenme hakikaten çok önemli bağışıklık sistemini tutmaları çok önemli bazı takviye ürünlerle geliyorlar bize doğru takviye ürünleri kullanmaları bağışıklık sistemi ile ilgili önemli biz de rehberlik ediyoruz. Tabi bağışıklık sisteminin güçlü olması en önemli parametrelerden birisi biz bunlarla ilgili özellikle Covid olmadan önce hastalarımıza ozon terapi seanslarını uyguluyoruz ve öneriyoruz bununla ilgili çok fazla sayıda hastamızda var. Covid'ten korunmak tabi ki sağlık bakanlığının çerçevesinde aşılanma önemli ancak ozon terapi bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde doğru merkezlerde doğru dozlarda ve doğru kişiye yapıldığında hakikaten çok güzel sonuçlar veren bir uygulama burada sağlık bakanlığının tescil ettiği ünite ve merkezlerde yapılması çok önemli. Tıbbi ozonlamada çok ciddi hastaya yaklaşım gerektiren bir uygulama hem hasta ozona uygun değildir buna bir hekim karar vermelidir ve uygun testler yapıldıktan sonra hasta ozonlama için uygunsa ozon terapi seanslarına alınmalıdır. Biz bazı hastalarımızda Covid esnasında veya Covid sonrasında da kalan semptomların çok daha rahat atlatabilmeleri için ozon terapi seanslarını da uyguluyoruz. Orda tabi hastaya özgü yaklaşım çok önemli hastaya özgü yaklaşımlarla bu tedavi protokolleri belirleniyor. Covid sonrası hastalar da kronik yorgunluk, kas ağrıları, halsizlik bazı hastalarda nefes ile ilgili problemlerde yaşanabiliyor biz burada destekleyici tedavi olarak ozon terapiyi çok önemsiyoruz ve hastalarımıza güvenle uyguluyoruz ”dedi.