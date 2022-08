Uzmanından uyarı, "‘En az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmeliyiz"

Zonguldak'ta Diyetisyen Gizem Güneş, artan korona virüs vakaları nedeniyle bağışıklığı güçlendirecek sebze meyveleri açıkladı. Diyetisyen Gizem Güneş, “Öncelikle her zaman olduğu gibi suyumuzu ihmal etmiyoruz. En az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmeye özen gösteriyoruz. Başka hastalıklarınız varsa meyve tüketimine dikkat etmelisiniz” dedi.

Güneş açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Beslenme aslında her zaman sürdürülebilir olması gerekiyor ama son dönemde artan Covid vakalarıyla beraber bağışıklığımızı güçlendirmek için hastalığa yakalanmamak için yakalandıysak da hastalığı nasıl rahat geçiririz bağışıklığımızı güçlendirerek biraz bugün onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle her zaman olduğu gibi suyumuzu ihmal etmiyoruz. En az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmeye özen gösteriyoruz. Başka hastalıklarınız varsa meyve tüketimine dikkat etmelisiniz. O yüzden sebzeyi olabildiğince sebzeyi arttıralım. Bu anlamda yeşil yapraklı sebzeler bize yardımcı olacaktır. Her öğünümüze yeşil yaprak sebzeler eklememiz gerekiyor. Onun dışında zencefil tüketebiliriz. Zencefil tüketerek de bağışıklığımızı güçlendirebiliriz. Yine bu anlamda probiyotikler bağırsaklarımızın düzenli olarak çalışması içim önemli. Yoğurt gibi probiyotik kaynaklı ürünler soframıza ekleyebiliriz. Onu dışında sarımsak etkili bir besin. Sarımsağı yemeklere ekleyerek tüketebiliriz. Mutlaka hafta da iki kez balık tüketmeniz gerekiyor. Bu anlamda omega üç takviyesi açısından balık tüketimi de önem kazanıyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.