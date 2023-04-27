Üzülmez Kültür Vadisi'ni incelediler

Zonguldak Valiliği, İl Özel İdaresi ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliği ile yapımı devam eden Üzülmez Kültür Vadisi Projesi'nin fiziki alanlarının güncel gelişmeler dahilinde fonksiyonlandırılması ile ilgili Saha incelemesi yapıldı. Saha incelemesi sonrasında istişare toplantılarının üçüncüsü de Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapıldı.

Saha İncelemesi ve ardından yapılan istişare toplantısına; Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Genel Sekreter Muharrem Sarıkaya, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mustafa Ayhan İnanır, Maden Mühendisi Yerel Tarih Araştırmacısı Ekrem Murat Zaman, Ulusal Zonguldak Kömür Jeoparkı Müdürü Gülsüm Yılmaz, Zonguldak Dedeman Otel Genel Müdürü Atilla Manav, İş İnsanları; Mükerrem Aydoğan, Yasemin İşler, Seçkin Arslan, Sevgi Alay ve Simten Orhan Papila katılım sağladı.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir; “Odamız öncülüğünde, Valiliğimiz himayelerinde başlatılan Üzülmez Kültür Vadisi Projemizin alt yapı inşaatı ve restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere. İlimizin endüstri mirasının önemli bir nüvesi olan Rombaki Lauvarı ve Atölye Binası ile kampüs alanlarının İlimizin sosyal yaşamına katmak ve turizm sektörümüzün gelişiminde lokomotif görevi görmesi için akla akıl katmak üzere daha önce toplantılar gerçekleştirmiştik. Bugün ise oluşturduğumuz çalışma grubu üyelerimiz ile birlikte saha incelemesi yaparak, restorasyon çalışmalarını bir kez daha yerinde gördük. Hangi alanın ne şekilde fonksiyonlandırılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Yerinde yaptığımız incelemeleri değerlendirmek üzere odamız ev sahipliğinde bir araya gelerek durum değerlendirmemizi gerçekleştirdik. Bölgemiz ve İlimiz turizmi için son derece önem taşıyan Üzülmez Kültür Vadisi'nin; Bölgenin ve ilin turizmi ile sosyal ve kültürel varlığını en doğru biçimde karşılayacak şekilde değerlendirilebilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz “ dedi.