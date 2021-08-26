Üzülmez yerüstü çalışanlarından Yeşil'e teşekkür ziyareti

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'nde yerüstü-harici servislerde çalışan bir grup maden işçisi, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek toplu iş sözleşmesinde alınan haklar nedeniyle Genel Başkan Hakan Yeşil'e teşekkür etti.

Ziyarette GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak ile şube yöneticileri de hazır bulundu.

İşçiler, TTK 29'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde elde edilen kazanımlardan memnuniyetlerini ifade ettiler. İşçiler, uzun yıllardır bu derecede başarı bir sözleşme yapılmadığını belirterek, “Çerçeve protokolüne ek olarak yerüstü işçilerine alınan haklar nedeniyle de teşekkür ediyoruz” dediler.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil de “Zor bir sözleşme oldu. Ekip anlayışı içinde Genel Maden-İş ailesi olarak tüm teşkilatlarımızla birlikte birlik ve beraberlik içinde çok güzel bir çalışma yaptık. Birlik ve beraberlik içinde bir çalışmanın sonucu olarak bu kazanımları elde ettik. TTK'da ve MTA'da çalışan arkadaşlarımızın toplu iş sözleşmesinden memnuniyeti bizi de mutlu ediyor. Daha iyisini alabilmek için mücadelemize birlik ve beraberlik içinde devam edeceğiz. TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Ergün Atalay ve TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu'na, Bakanlıklarımıza, milletvekillerimize bize verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyoruz. Tüm Genel Maden-İş ailesi adına herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.