Uzun, "Alaplı'yı istişare içinde yöneteceğiz”

Seçim çalışmaları kapsamında yoğun bir şekilde çalışan Uzun, ilk oda ziyaretini Ziraat Odasını yaptı. Ziraat Oda Başkanı Şerafettin Türkoğlu tarafından karşılanan AK Parti Belediye Başkan adayı Celil Uzun, Belediye Başkanı olduğu takdirde Ziraat Odasına her türlü desteğini vereceğini söyledi.

Uzun, Ziraat odasındaki çiftçilerin sorunlarını yakinen bildiğini ve seçildiği takdirde Alaplı esnafıyla ,Tüm Odalarıyla istişare içerisinde olacağını, Alaplı'yı birlikte yöneteceklerini söyledi.

Ziyaret sonrası ile AK Parti Alaplı Belediyesi adayı Celil Uzun, beraberindekilerle birlikte Esnaf Odasını ziyaret ederek, Esnaf oda Başkanı Muharrem Gelgeç ile görüştü.

Öğlen saatlerinde gerçekleşen ziyarette partililerle esnaflar da hazır bulundu. Gerçekleşen görüşmede Uzun ile Gelgeç hem siyaset hem de ekonomi gündemine ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Oda Başkanı Muharrem Gelgeç,"Belediye Başkan adayımız Celil Uzun'u 30 yıldan beri yakından tanıyorum. Kendisi çok başarılı ve Alaplı İlçesine hizmetleri çok olmuştur.nasip olur da Belediye Başkanı olursa bizimle ve diğer STK'lar ile uyumlu çalışacağından hiç şüphem yoktur. Çıktığı bu yolda kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Burada Oda Başkanı Gelgeçi dinleyen Başkan adayı Celil Uzun ise ,"İsteklerinizi titizlikle inceleyip , değerlendireceğimizi emin olabilirsiniz. Allah'ın izniyle seçimden sonra ekibimle beraber şehrimiz, esnafımız ve vatandaşlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğim. destek ve dualarınız bekliyorum" dedi.

Ziyarette Esnaf Odası Yönetim Kurul üyeleri de hazır bulundu