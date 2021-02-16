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Uzun araçlar yolda kaldı, kar etkili oldu

Zonguldak’ta etkisini artıran kar yağışı zaman zaman tipiye dönüştü.

Zonguldak'ta etkisini artıran kar yağışı zaman zaman tipiye dönüştü. Uzun araç sürücüleri rampada zor anlar yaşadı.


Zonguldak'ta öğleden sonra etkisini gösteren şiddetli kar yağışı nedeniyle Zonguldak-Ereğli istikametinde sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri yoğun kar yağışı sebebiyle aralıksız kar küreme ve yol tuzlama çalışmaları yaptı. Yer yer buzlanma sebebiyle sürücüler dikkatli bir şekilde ilerledi.


Terziler köyü rampasında uzun araç sürücüsü trafiği kilitledi. Uzun uğraşlar sonrası güçlükle ilerleyebildi. Sürücüler yolun açılması ile birlikte yollarına devam etti. Jandarma ekipleri güzergah üzerinde denetimlerini sürdürdü. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de güzergah üzerinde devriye gezdi.

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