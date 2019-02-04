Uzun ,"Organik ürünleri pazarlamaya destek olacağız"

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde, AK Parti Belediye Başkan Adayı Celil Uzun, “Belediyeyi AK Parti olarak kazandığımız takdirde, ‘E-Belediye' üzerinden organik yapılacak tüm ürünlerin daha iyi pazarlara ulaştırmak için birim oluşturacağız” dedi.

Uzun, Alaplı Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen Alaplı Ziraat Odası'nın 6. Olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarıma yönelik yıllık 60 milyon dolara yakın ithalat-ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'de 1.8 milyon dekar alanda tarım amaçlı üretim yapılmadığından sorunun çözümüne yönelik hükümetin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Uzun, şunları kaydetti: “Ülkemizin geleceği ziraata bağlıdır. Belediyeyi AK Parti olarak kazandığımız takdirde, ‘E-Belediye' üzerinden organik yapılacak tüm ürünlerin daha iyi pazarlara ulaştırmak için birim oluşturacağız. Kadınların da ürettiklerini pazarlamalarına olanak sağlayarak, ürünlerinin kazançlarının hesaplarına yatırılmasını sağlayacağız. Ayrıca ürünlerinin reklamlarının yanı sıra kargo ulaşımlarında da yardımcı olacağız. Ziraatla uğraşanların danışmanlık konusunda da sıkıntıları olduğunu duyuyoruz. Ayrıca bu sorunların çözümü için de her desteği sağlamak adına birim oluşturuyoruz. Birimlerimizin alt yapıları hemen hemen oluştu. Ziraatla uğraşanlara müjdelerimiz sınırsız olarak sürecek.”

Kendisine yakın ilgi gösteren Oda üyeleri ile sohbet eden Celil Uzun, daha sonra Alaplı Şehir Stadında oynanan Alaplı Belediyespor ile Çaydeğirmenispor maçını izledi, taraftarlarla selamlaştı.

Bu arada, kendisini desteğe gelen eski Zonguldak Belediye Başkanı Secaattin Gonca ve emekli Anadolu Ajansı Zonguldak Büro Müdürü Orhan Akyüz ile görüşen Uzun, sohbet ettikleri kafeye gelen sokak kedisiyle de yakından ilgilendi. Kediyi seven AK Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Mehmet Celil Uzun, hayvanları sevmeyenin, insanları sevemeyeceğini savundu.