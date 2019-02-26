Uzun'a esnaftan ve vatandaşlardan sevgi seli

Alaplı Karşıyaka Caddesi'nde vatandaşla bir araya gelen Zonguldak Alaplı AK Parti Belediye Başkan Adayı Celil Uzun ve beraberindeki teşkilatla esnaf ziyaret sırasında yoğun ilgisiyle karşılaşırken, vatandaşlar “Başkan Celil Uzun” diye tezahüratta bulundular.

Alaplı Belediye Başkan adayı Celil Uzun, Karşıyaka Mahallesinde vatandaşlarla sohbet ederek, “Siz Alaplı'lıların sevgisi karşısında mutlu oluyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerden aldığım destek ve güvenle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Seçildiğim gün sizlerin desteği ile Alaplı'mızda çok güzel başarılara imza atacağız" diye konuştu.