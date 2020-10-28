Uzungüney köyü sakinlerinden 'internet' talebi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinin Uzungüney köyünde vatandaşlar internet alt yapısının yetersiz ve hatların kopuk olması sebebiyle mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

Pandemi döneminde internet alt yapısı sorunu yaşadıklarını belirten Uzungüney köyü sakinleri, yetkililerden sorunu çözmelerini istedi. Köyde telefon direklerinin yan yattığını, iletim hatlarının kopuk olduğunu kaydeden köylüler, öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

Vatandaşların sabit internet satın almak istediklerinde alt yapının bulunmadığı yönünde yanıt aldıklarını söyleyen köy muhtarı Güray Aydoğmuş, şöyle dedi:

“Buradaki sorun aylardır var. İnsanlar mağduriyet yaşıyor. Özellikle şimdi pandemi sürecinde daha çok ihtiyaç varken bu sorun çözülemiyor. İlgili yerlere defalarca gittik. Ancak bir sonuç olmadı. İnternet satın almak istenildiğinde ise alt yapı olmadığı söyleniyor. GSM sinyalleri yetersiz kalıyor. Fiber alt yapısı kurulmasını istiyoruz. Uzaktan eğitim sürecinde, çocukların en çok ihtiyacı olduğu bu dönemde bu mağduriyetin hallolmasını bekliyoruz.”